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рашисти розмістили особовий склад в українській виправній колонії: дані ГУР МО

рашисти розмістили особовий склад в українській виправній колонії: дані ГУР МО

(Чтобы попривыкли?)

російські окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон). Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та «гуманітарну допомогу» в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті.

В СМТ Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити «самостріл», видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому.

В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з «роботою» співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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