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Рашисти шукають в Мелітополі додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих окупантів

Рашисти шукають в Мелітополі додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих окупантів

● Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200».

● Зокрема, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ «Арон-М» (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців». Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

● Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому, практикується так зване «дозоване» відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Источник: https://t.me/DIUkraine/628

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