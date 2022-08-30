Рашисти відходять від Борової, кидають награбоване

Борівщина з весни перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Бойові дії на території громади не ведуться. За даними аеророзвідки, значного зосередження живої сили та техніки противника в населених пунктах громади не спостерігається. Натомість підтверджується присутність спецпідрозділів рф, які виконують контролюючі і каральні вже функції.

У полях, лісах та лісосмугах, на місцях, де раніше базувалися російські військові, окупанти залишили багато сміття. Також місцеві жителі знаходять там зброю, снаряди, пусті ящики з-під зброї та снарядів, деякі награбовані речі і навіть побутову техніку, спочатку вкрадену у людей, а потім кинуту окупантами, повідомляють у Борівській селищній громаді

При цьому загарбники продовжують запевняти місцевих, що вои надовго. Змугують освітян розпочати навчальний рік

Спецпризначенці здійснюють тиск на працівників галузі освіти, намагаються схилити до співпраці та змушують відкривати заклади освіти під керівництвом окупаційної влади і навчати дітей за російськими програмами і стандартами. Проте зовсім небагато вчителів Борівщини виказали бажання вчити дітей за російськими методичками. Також, за наявною інформацією, окупаційній владі не вдалося підготувати приміщення шкіл до нового навчального року, тож навчання на окупованій території з 1 вересня, ймовірно, не розпочнетьс, – йдеться у повідомленні

Агентство Телевидения Новости