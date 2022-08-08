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Рашисти зруйнували житло 3,5 млн українців

Рашисти зруйнували житло 3,5 млн українців

Шостий місяць поспіль українці чи не щодня стають жертвами терористичних актів. Нещодавні обстріли Миколаївщини та Харківщини — це влучання у цивільні об’єкти. Саме вони стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військові об’єкти, повідомляють у пресслужбі платформи United24.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб.

По всій країні внаслідок російських атак зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров’я, 2 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтва.

Як повідомляла група “ІС”, «Дія» допоможе відшкодувати кошти за знищене житло.

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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