Рашисты из Рязани и Курска шокированы уровнем жизни в украинских селах

По данным «ИС», в разговорах с родственниками оккупанты, находящиеся на границе Харьковской и Луганской областей, признаются, что мародерствуют по ближайшим селам, чтобы выжить.

Военнослужащий рф по имени Роман сообщил в разговоре с женой, что вместе с сослуживцем ходил в село с целью поиска овощей. Оккупанты обнаружили, что в погребах уже ничего нет, все размародерено их собратьями. Роман говорит, что все подвалы заняты его сослуживцами, хотя те должны находиться в посадке.

Кроме того, Роман высказывает удивление уровнем жизни «хохлов», а именно наличием хорошей бытовой техники и мебели в домах.

Жена просит рашиста вернуться домой, на что он отвечает, что им дали установку «до последнего хохла».

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7789

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