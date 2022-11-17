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рашисты в Энергодаре "воюют" с украинскими учебниками
По данным Генштаба, российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно подконтрольной территории Украины.
По имеющейся информации, в городе Энергодар Запорожской обл. изъяты все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения.
Но фашисты - это мы, не перепутайте...
#Энергодар #рашисты #учебники
Джерело: https://t.me/infosprotyv/6281
Темы: війна, пропаганда, росія, україна