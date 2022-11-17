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рашисты в Энергодаре "воюют" с украинскими учебниками

рашисты в Энергодаре воюют с украинскими учебниками

По данным Генштаба, российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно подконтрольной территории Украины.

По имеющейся информации, в городе Энергодар Запорожской обл. изъяты все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения.

Но фашисты - это мы, не перепутайте...

#Энергодар #рашисты #учебники

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6281

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