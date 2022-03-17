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Рашісти зруйнували Меморіал пам’яті Другої світової війни у Ізюмі

Про це повідомив начальник відділу Ізюмської міькради Максим Стрельник

Сьогодні в небі над Ізюмом літають тільки квадрокоптери, тому що вчора ЗСУ збили над містом 2 літаки і один вертоліт російських окупантів. Тепер вороги стрімко втрачають перевагу в повітрі, але подивіться, що ці варвари встигли зробити з нашим містом. Вони зруйнували Меморіал пам’яті Другої світової війни на Крем’янці. Одна зі стел пам’ятника впала від їхнього авіабомбардування.

Агентство Телевидения Новости

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