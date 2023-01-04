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Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера

Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера

Впервые за сто лет Палата представителей США не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва Конгресса – помешал раскол республиканского большинства. Об этом сообщает Reuters.

Палата представителей Конгресса США не смогла с первой попытки избрать спикера из-за того, что представители республиканской партии выдвинули двух кандидатов вместо одного.

Предполагалось, что пост спикера гарантирован для лидера республиканского большинства в новом созыве Кевина Маккарти, однако он не сумел набрать необходимые для победы 218 голосов из-за того, что консервативная группа республиканцев выдвинула собственного кандидата Энди Биггса.

В итоге Маккарти набрал 203 голоса, а Биггс – 19 голосов. Кандидат демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов.

Обозреватели отмечают, что подобная ситуация сложилась впервые за примерно столетие.

По итогам промежуточных выборов в Конгресс республиканцы получили в Палате представителей незначительное большинство – 222 мандата против 212 у демократов. При этом демократы сохранили незначительное большинство в Сенате.

Для того чтобы получить кресло спикера Палаты представителей, Маккарти необходимо срочно провести внутрипартийные консультации и добиться солидарного голосования конгрессменов от своей партии.

Многие комментируют нынешний раскол республиканцев как неожиданность, но, по сути, ничего неожиданного не произошло, хотя событие знаковое.

10 ноября 2022, Циник: "Впервые в Конгрессе не будет большинства". https://t.me/cynic2020/7604

Ровно по окончанию выборов мы с вами неоднократно обсуждали распределение голосов, в результате чего пришли к выводу, что Республиканская Партия, ввиду тлетворного влияния Трампа, оказалась на грани грандиозного провала, выразившегося в исторически худшем промежуточном результате, а также исторически беспрецедентном случае внутреннего раскола партии.

Теперь для республиканцев есть выбор из 2 опций:

1) пойти на политическую сделку с демократами, заручившись поддержкой здравой силы, тем самым полностью вытеснив политический труп маргинала Трампа с американского пьедестала.

2) пойти на сделку с честью, совестью и самоуважением, вступив в самую низкосортную, плохо пахнущую и беспринципную игру с трампистами, тем самым предав и себя, и свои идеи, и всю Америку, и весь цивилизованный мир.

Политически коалиция с веткой Трампа более устойчива, поскольку не предполагает внутрипартийной борьбы перед выборами, однако пикантность ситуации заключается в том, что личностные амбиции "рэднек-фюрера" могут политически стать ещё большей проблемой, чем временный двухпартийный союз "адекватных сил".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7706

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: вибори, США

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