Раскуроченные авто и выпавший двигатель: итог жуткой ДТП

В эти выходные, в субботу днем, ​​на трассе «Харьков-Лозовая», вблизи Мерефы не поделили дорогу автомобили «Шкода» и «Москвич». От полученного удара водители обоих автомобилей с травмами оказались в больнице. А вот пассажирку «Москвича» спасти не удалось, 39-летняя женщина погибла на месте.

Еще одна жуткая авария со смертельным исходом произошла в субботу вечером на улице Роганской. Там столкнулись автомобили ВАЗ и микроавтобус «Мерседес» В результате удара водитель иномарки получил повреждения не совместимые с жизнью. Водителя ВАЗа вместе с пассажиром с многочисленными травмами доставили в больницу. На этом ужасные автотрощи не прекратились уже в воскресенье ночью авария произошла на проспекте Московском. Прибывшие на место правоохранители установили, что столкнулись автомобили «Daewoo Lanos» и «Рено».

По словам очевидцев, водитель «Рено» на большой скорости врезался сначала в заднюю часть «Daewoo Lanos» после чего улетел в забор. Удар был такой силы, что у «Рено» выпал двигатель. С места аварии в больницу неотложной помощи госпитализировали двух мужчин. По информации медиков, они находятся в тяжелом состоянии.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харьк.обл.

За вихідні харківські патрульні опрацювали тисячу двісті шість викликів, виїхали на 25 дорожньо-транспортних пригод, з яких 5 автопригод, нажаль, з травмованими. Також інспектори винесли 908 постанов за порушення водіями правил дорожнього руху та виявили 28 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння

Сейчас все обстоятельства аварий устанавливают правоохранители. По фактам ДТП с пострадавшими следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 ККУ. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Агентство Телевидения Новости