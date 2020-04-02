Расширение НАТО: в МИД РФ закатили очередную истерику

МИД России закатило очередную истерику по поводу присоединения к Североатлантическому альянсу Северной Македонии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на комментарий ведомства.

«Очевидно, что присоединение Скопье к альянсу не несет никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности. Объединению усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, в том числе пандемией коронавируса, такой шаг точно не поспособствует. Он будет только создавать новые разделительные линии», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве считают, что до сих пор не было ни одного внятного обоснования необходимости вступления Северной Македонии в НАТО.

«Повышения расходов на оборону и объемов закупок западных – прежде всего американских – вооружений и техники от Скопье требуют уже сейчас. Это цена, которую македонскому народу придется заплатить за отказ от суверенитета в военно-политической области и не только.» — отмечается в комментарии.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта.

Источник: sprotyv.info

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