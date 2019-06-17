РАЗБОРКА. Трамп обиделся и назвал публикацию в New York Times о кибервойне между США и Россией «предательством»

Трамп назвал «ложью и предательством» статью, вышедшую в газете New York Times. В ней издание со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждало, что США проводят интенсивные кибератаки на российские энергетические сети в ответ на атаки России.

При этом газета пишет, что президента США не уведомили о размещении вредоносного кода в российских энергосетях - по крайней мере двое из собеседников издания считают, что Трамп не был в курсе происходящего и не санкционировал операцию, т.к. подобные действия спецслужб не требуют санкции от президента США и опираются на закон, принятый конгрессом. Кроме того, сам Трамп подписал распоряжение, дающее право киберкомандованию США самостоятельно принимать решение в отношении кибератак против врагов Америки.

Сам Трамп прокомментировал статью New York Times у себя в «Твиттере». Он назвал изложенную в газете информацию «ложью», а действия газеты – «предательством».

«Только подумайте, загибающаяся New York Times только что написала, что США существенно повышают интенсивность кибератак на Россию. Это фактически предательство со стороны некогда великой газеты, которая гонится за сенсацией - любой, даже если она вредит нашей стране», - написал обиженный Трамп.

В своем следующем твите Трамп добавил, что «помимо прочего, это неправда». «Коррумпированные СМИ нынче публикуют все что угодно. Они делают и говорят что хотят - и даже ни на секунду не задумываются о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» - заявил Трамп, использовав терминологию Сталина и русских большевиков.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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