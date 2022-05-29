Разграбление «ново-оккупированных» территорий не спасает крымскую экономику

Массовый завоз оккупантами в Крым сельскохозяйственной продукции из Херсона и Мелитополя не способствовал улучшению экономической ситуации на полуострове, в частности, на его потребительском рынке.

Ранее Кремль определил регионы, «ответственные за восстановление экономики Донбасса», причем наряду с субъектами россии в этот список был включен и оккупированный Севастополь, который «получил шефство» над Старобельским районом Луганской области. Об этом говорится в материале Ассоциации реинтеграции Крыма.

Теперь стал понятен формат такой «помощи» со стороны Севастополя, которой в условиях оккупации никаких собственных экономических и финансовых ресурсов не имеет и является сугубо «дотационным» местом.

Ведь пропаганда оккупантов заявляет, что преступные «севастопольские чиновники» якобы «помогли образовать» в Старобельске фейковое «муниципальное государственное предприятие» «Старобельский элеватор».

Агрессор не скрывает, что контроль над этими производственными мощностями, на самом деле принадлежащими украинскому концерну «Нибулон», необходим для преступного вывоза зерна, ведь оно «лежит, его нужно продавать».

Соответствующую преступную сделку начала откомандированная в Старобельск «севастопольская делегация», во главе с фейковым «вице-губернатором» Сергеем Толмачевым, сибирским политтехнологом.

Примечательно, что именно из Старобельска похищенное зерно несложно вывозить в россию по железной дороге через станцию Валуйки, а дальше эти «трофеи» могут быть противоправно отправлены по железной дороге в третьи страны через подконтрольные агрессорные морские порты, в том числе – и через Севастополь.

В этом измерении характерны заявления российских захватчиков в Мелитополе, о том что захваченное ими в Запорожской области имущество «Укрзализныци» в частности станции, вагонное и локомотивное депо якобы «передаються» в преступную организацию «Крымская железная дорога».

Впрочем, масштабное разграбление оккупированных районов материковой Украины никак не способствует улучшению продовольственного обеспечения самих крымчан.

Например, вопреки шумным заявлениям российской пропаганды о якобы «восстановлении рисоводства» в Крыму на воде Северокрымского канала, российское правительство сейчас вводит практически полный «запрет на вывоз» риса из россии.

Ранее мы писали об остром кризисе в рыбоводстве, виноделии и пивоварении Крыма из-за коллапса поставок европейского сырья, рассады, малька и солода.

Теперь к кризисным направлениям добавилась и выработка на полуострове молочной продукции, ведь «внезапно оказалось», что на всех подконтрольных государству-агрессору территориях практически не производится закваска для изготовления кисломолочной продукции и сыров.

Конечно снижается и покупательная способность населения; в частности, в том же Севастополе в 2022 году отмечено падение вдвое посещений населением ресторанов.

В таких условиях скоро их единственными гостями станут «чиновники» захватчиков, пропивающие там награбленное, и российские военные – на поминках своих убитых на фронте коллег.

Источник: sprotyv.info

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