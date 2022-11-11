Разведка США узнала о неудачных испытаниях новейшей российской «торпеды Судного дня»

Российские военные, судя по всему, провели неудачные испытания ядерной торпеды «Посейдон», пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники в США.

Детали. В последние недели США наблюдали за тем, как российский флот готовится к тесту новой ядерной торпеды. Среди кораблей, участвовавших в подготовке, была в том числе подводная лодка «Белгород», которая может запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе «Посейдон». Оружие «Посейдон» называют «торпедами Судного дня».

● Однако на прошлой неделе корабли покинули испытательный полигон в Северном Ледовитом океане и вернулись в порт, не проведя испытания. В Вашингтоне считают, что испытания не были проведены из-за технических трудностей.

● США не считают, что Россия готовила детонацию ядерного устройства, однако испытания могли быть потенциально опасными, поскольку неисправность ядерной двигательной установки «Посейдона» может нести риски радиационного загрязнения.

● «Военная промышленность России переживает трудные времена, мы видим, что западные санкции в отношении высокотехнологичных военных компонентов действуют и должны продолжаться», — приводит CNN слова западного дипломата. Он добавил, что неудачные испытания – одно из свидетельств плачевного состояния, в котором оказались российские войска и что проявилось в том числе в Украине.

● Источники CNN добавили, что Россия может попытаться снова протестировать торпеду, но наступающая зима ограничит возможности для таких учений.

● США уделяют особое внимание любым возможным испытаниям торпед «Посейдон», пишет CNN. Как отмечает канал, испытание оружия, вероятно, еще больше разожгло бы напряженность между Москвой и Вашингтоном, который тщательно следит за любыми признаками возможной подготовки России к применению ядерного оружия.

Контекст. «Посейдон» — атомный беспилотный подводный аппарат, способный доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. Благодаря ядерной двигательной установке «Посейдон» может перемещать почти на неограниченные расстояния, отмечает CNN. О разработке торпед в 2018 году сообщил Владимир Путин. «Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — отмечал президент.

● О завершении разработки торпед и постановке их на вооружение российские власти пока не сообщали. Российские пропагандисты утверждали, что при помощи цунами, вызванных применением «Посейдонов» можно уничтожить Великобританию.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1809

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