Разведка Украины: У армии РФ - меньше 200 "Искандеров"

У России осталось менее 200 "Искандеров", заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз - буквально в августе, когда они запускали в район Киева с территории Беларуси", - сообщил Скибицкий в интервью "Украинской правде".

При этом, по словам Скибицкого, у РФ осталось еще порядка 7 тысяч устаревших ракет С-300. "Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", - рассказал представитель ГУР.

Джерело: dw.com

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