Развилки Штатов

Sharp:

Позволю себе объяснить позицию Байдена, Пентагона и вообще стратегического планирования США.

● Как мы помним, Байден вчера заявил, что у путина нет хорошего варианта выхода из украинской войны, и это его [Байдена] беспокоит, поскольку безвыходность может спровоцировать дальнейшую эскалацию.

● В самые первые дни войны говорили о том, что военное поражение Кремля грозит Путину банальным переворотом, поскольку в таком случае он перестает быть не только медиатором противоборствующих сил, но и минимальным авторитетом. Он становится "лишней заслонкой", которая не позволяет ни ФСБ, ни ГРУ (+аппарат Шойгу) получить полное доминирование над властью.

● Собственно поэтому Вашингтон предполагает, что при поражении Москва (а точнее - бункерный обитатель) решится на шаг последней эскалации, включив трек оружия массового поражения.

● Не факт, что даже после приказа оружие будет применено. С этой целью разведка вбрасывает информацию о возможности госпереворота в рф в случае, когда Кремль перейдет рамки локального конфликта и решится на "Самолёт Судного Дня". К тому же, вторые ястребы - британцы - также сообщают, что при применении даже локальных средств массового поражения, Лондон будет готов начать ответные меры военного характера.

● Одновременно с этим Вашингтон подписывает ленд-лиз и через Конгресс представляет Украине миллиарды долларов военной помощи. Таким образом, Штаты программируют военный разгром РФ, в результате которого власть в Кремле будет смещена.

● Альтернативный вариант - это дипломатическое решение конфликта на условиях Вашингтона и Киева. Это необходимо для того, что обеспечить "выход Москвы из капкана войны". Именно эта форма урегулирования в принципе устраивает Вашингтон по следующим причинам:

- обеспечение региональной безопасности в Европе и возможность переключиться на китайский кейс.

- схлопывание РФ, ввиду оттока финансов, кадров и ресурсов.

● Одновременно с этим Вашингтон рассматривает вариант разворота по Кремлю в случае, если власть сменится на прозападную. Это, в частности, необходимо для того, чтобы не допустить полного сближения (и фактически абсорбции) Пекина и Москвы. Проблема будет состоять в слишком больших объемах ресурсов и оружия у Китая в одних руках.

● Таким образом, Штаты пытаются решить одновременно 2 задачи:

- разгром рф и стабилизация восточноевропейской обстановки на базисе интересов Украины и ее союзников.

- стратегическое противоборство с Китаем и недопущение усиления его влияния за счёт монополизации энергетических и ресурсных рынков.

● А теперь внимание! Вашингтон в первые дни войны вел кулуарные переговоры с Пекином, где договорился о том, что Китай не будет помогать россии выкарабкиваться из выгребной экономической ямы. Как мы видим, информацию не подтвердили официально, но эхо тех контактов звучит до сих пор - Китай действительно не оказывает помощи россии. И даже высказывается в поддержку Киева (позавчерашнее заявление Пекина об уважении территориальной целостности Украины).

● Собеседники, представляющие аналитические материалы для официальных лиц, сообщают, что по некоторым аспектам они даже удивлены тому, что "Пекин стал выкручивать руки Кремля больше прогнозируемого уровня":

"Мы не ожидали присоединения Пекина к санкциям, и мы получили действительно больше, чем полагали изначально".

● Причиной подобного является стратегический провал РФ, после которого победа Украины стала вероятным развитием событий. Так, Китай осознал, что "слон оказался моськой" и делать на него ставку - опасно.

● Вашингтон играет лояльностью Пекина, чтобы не превращать его из соперника во врага для того, чтобы труп россии съели два орла...

Таким образом, Вашингтон выставил для Кремля дипломатическую удочку: можем решать военным путем, можете ретироваться сами.

● В любом случае история рф на этом прекращается. Китай не с Западом, но и не с Кремлем. Москва одна - армия и флот уже не друзья, а почти обуза.

Помнится, путин обещал сотрудничать только с партнёрами? Придется подмигивать зеркалу...

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Автор: ©️CYNIC

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