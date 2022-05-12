Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 74

Развилки Штатов

Развилки Штатов

Sharp:

Позволю себе объяснить позицию Байдена, Пентагона и вообще стратегического планирования США.

● Как мы помним, Байден вчера заявил, что у путина нет хорошего варианта выхода из украинской войны, и это его [Байдена] беспокоит, поскольку безвыходность может спровоцировать дальнейшую эскалацию.

● В самые первые дни войны говорили о том, что военное поражение Кремля грозит Путину банальным переворотом, поскольку в таком случае он перестает быть не только медиатором противоборствующих сил, но и минимальным авторитетом. Он становится "лишней заслонкой", которая не позволяет ни ФСБ, ни ГРУ (+аппарат Шойгу) получить полное доминирование над властью.

● Собственно поэтому Вашингтон предполагает, что при поражении Москва (а точнее - бункерный обитатель) решится на шаг последней эскалации, включив трек оружия массового поражения.

● Не факт, что даже после приказа оружие будет применено. С этой целью разведка вбрасывает информацию о возможности госпереворота в рф в случае, когда Кремль перейдет рамки локального конфликта и решится на "Самолёт Судного Дня". К тому же, вторые ястребы - британцы - также сообщают, что при применении даже локальных средств массового поражения, Лондон будет готов начать ответные меры военного характера.

● Одновременно с этим Вашингтон подписывает ленд-лиз и через Конгресс представляет Украине миллиарды долларов военной помощи. Таким образом, Штаты программируют военный разгром РФ, в результате которого власть в Кремле будет смещена.

● Альтернативный вариант - это дипломатическое решение конфликта на условиях Вашингтона и Киева. Это необходимо для того, что обеспечить "выход Москвы из капкана войны". Именно эта форма урегулирования в принципе устраивает Вашингтон по следующим причинам:

- обеспечение региональной безопасности в Европе и возможность переключиться на китайский кейс.

- схлопывание РФ, ввиду оттока финансов, кадров и ресурсов.

● Одновременно с этим Вашингтон рассматривает вариант разворота по Кремлю в случае, если власть сменится на прозападную. Это, в частности, необходимо для того, чтобы не допустить полного сближения (и фактически абсорбции) Пекина и Москвы. Проблема будет состоять в слишком больших объемах ресурсов и оружия у Китая в одних руках.

● Таким образом, Штаты пытаются решить одновременно 2 задачи:

- разгром рф и стабилизация восточноевропейской обстановки на базисе интересов Украины и ее союзников.

- стратегическое противоборство с Китаем и недопущение усиления его влияния за счёт монополизации энергетических и ресурсных рынков.

● А теперь внимание! Вашингтон в первые дни войны вел кулуарные переговоры с Пекином, где договорился о том, что Китай не будет помогать россии выкарабкиваться из выгребной экономической ямы. Как мы видим, информацию не подтвердили официально, но эхо тех контактов звучит до сих пор - Китай действительно не оказывает помощи россии. И даже высказывается в поддержку Киева (позавчерашнее заявление Пекина об уважении территориальной целостности Украины).

● Собеседники, представляющие аналитические материалы для официальных лиц, сообщают, что по некоторым аспектам они даже удивлены тому, что "Пекин стал выкручивать руки Кремля больше прогнозируемого уровня":

"Мы не ожидали присоединения Пекина к санкциям, и мы получили действительно больше, чем полагали изначально".

● Причиной подобного является стратегический провал РФ, после которого победа Украины стала вероятным развитием событий. Так, Китай осознал, что "слон оказался моськой" и делать на него ставку - опасно.

● Вашингтон играет лояльностью Пекина, чтобы не превращать его из соперника во врага для того, чтобы труп россии съели два орла...

Таким образом, Вашингтон выставил для Кремля дипломатическую удочку: можем решать военным путем, можете ретироваться сами.

● В любом случае история рф на этом прекращается. Китай не с Западом, но и не с Кремлем. Москва одна - армия и флот уже не друзья, а почти обуза.

Помнится, путин обещал сотрудничать только с партнёрами? Придется подмигивать зеркалу...

https://t.me/Sharpreview/13806

Автор: ©️CYNIC

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Будівлі музею Григорія Сковороди та Харківської ОДА буде відновлено
Сегодня 08:12    35
Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб
Сегодня 08:03    53
Поліція від початку війни затримала 750 диверсантів
Сегодня 07:54    55
10 хороших новин 11 травня
Сегодня 07:36    89
Украина договорилась с Польшей о еще большем упрощении логистики на границе
Сегодня 07:27    76
Назад у 1930-ті: росіяни масово крадуть українське зерно та добрива на Запоріжжі та Миколаївщині
Сегодня 07:18    71
В Україні вперше судитимуть окупанта за вбивство цивільного
Сегодня 07:09    101
Оперативна інформація станом на 06.00 12.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    103
Українцям надали додаткову фінансову допомогу під час війни. Кому і скільки заплатять?
Сегодня 07:00    147
На что пойдут 40 миллиардов от США
Сегодня 06:50    89
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 