#история #лицоРоссии

После захвата Крыма европейские колонисты, на которых рассчитывал Потемкин, не стремились туда ехать. Узнав, что война с Америкой не позволяет Англии вывозить туда преступников, Потемкин родил идею. Он предложил британцам составить партию «преступников и арапов» для доставки их в Россию, в Крым.

Воронцов (посол в Англии) «устыдился за свою государыню и отечество»: преступников наказывают отправкой в Россию, под скипетр Екатерины II! Они отпугнут мирных колонистов и, непривычные к работе, вернутся «к грабежам и разбою».

Однако в 1785-м Воронцов получил высочайший приказ провести переговоры о высылке английских преступников в Ригу, для дальнейшего перевода их в Крым. Заплатить за перевоз преступников должно было британское правительство. Он написал государыне, что ее европейская репутация сильно пострадает — императрица согласилась и таки отменила проект.

Развитие по-русски — сначала захватить землю, а потом не знать, что с ней делать.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2098

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