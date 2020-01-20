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Разыскивается водитель, насмерть сбивший двух пешеходов

Разыскивается водитель, насмерть сбивший двух пешеходов

Сегодня утром в 7:30 на обочине трассы Дергачи-Казачья Лопань были найдены тела двоих мужчин с характерными для ДТП травмами.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель, сбивший пешеходов, с места аварии скрылся. По предварительной информации, неустановленный автомобиль двигался со стороны поселка Казачья Лопань в направлении Дергачей.

Личности погибших и водителя, сбившего насмерть двоих человек, в настоящий момент устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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