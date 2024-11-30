Голова британської секретної розвідувальної служби, відомої як МІ-6, Річард Мур звинуватив росію у проведенні «приголомшливо безрозсудної кампанії» саботажу в Європі, а також у посиленні ядерного брязкання зброєю, щоб відлякати інші країни від підтримки України — Reuters.

Мур заявив, що будь-яке пом'якшення підтримки України перед повномасштабним вторгненням росії у 2022 році підбадьорить путіна та його союзників.

У своєму посланні до нової адміністрації президента США Дональда Трампа та деяких європейських союзників, які ставлять під сумнів подальшу підтримку України в цій війні, Мур заявив, що Європа та її трансатлантичні партнери повинні бути твердими перед обличчям, за його словами, зростаючої агресії.

«Нещодавно ми викрили приголомшливо безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі, в той час як путін і його поплічники вдаються до ядерного брязкання шаблями, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні.

Ціна підтримки України добре відома, але ціна відмови від неї була б незрівнянно вищою. Якщо путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним», — сказав він у своїй промові в Парижі.

У вересні Мур заявив, що російські спецслужби «трохи здичавіли» в останньому попередженні НАТО та інших керівників західних шпигунських служб про те, що вони називають ворожими діями росії, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи пов'язаними з москвою підпалами.

Минулого місяця голова британської розвідки заявив, що російська військова розвідка ГРУ прагне спричинити «хаос». Джерела, знайомі з американською розвідкою, повідомили Reuters, що москва, ймовірно, посилить свою кампанію проти європейських об'єктів, щоб посилити тиск на Захід через його підтримку Києва.

Значна частина промови Мура була зосереджена на важливості західної солідарності, заявивши, що колективна сила союзників Британії перевершить путіна, який, за його словами, стає все більш залежним від Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Трамп, який пообіцяв швидко закінчити війну в Україні, не сказавши, як саме, та інші республіканці в США висловили застереження щодо потужної стратегічної підтримки Вашингтона і поставок важкого озброєння Києву.

«Якщо путіну дозволять досягти успіху в перетворенні України на васальну державу, він не зупиниться на досягнутому. Наша безпека — британська, французька, європейська і трансатлантична — буде під загрозою», — сказав Мур.

Загалом, Мур сказав, що світ перебуває в найнебезпечнішому стані за його 37 років роботи в розвідці, коли Ісламська держава знову на підйомі, ядерні амбіції Ірану залишаються постійною загрозою, а радикалізуючий вплив нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ще не до кінця відомий.

Ніколя Лернер, голова французького агентства зовнішньої розвідки DGSE, заявив, що французька і британська розвідки тісно співпрацюють, «щоб протистояти тому, що, безсумнівно, є однією із загроз — якщо не загрозою — на мою думку, можливому атомному розповсюдженню в Ірані». Іран неодноразово заперечував, що прагне отримати ядерну зброю.

Джерело: https://t.me/znua_live/179033

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