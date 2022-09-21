Референдумная бомба под Россию

Ублюдочная партия войны продолжает делать все, чтобы в России была объявлена всеобщая мобилизация, границы страны полностью закрылись, а пушечное мясо поголовно отправлялось на убой в Украину. Делается это под сурдинку защиты "русского мира", витриной которого стали квазиобразования "ДНР" и "ЛНР". Кому-то в верхах очень понравился эксперимент по доведению людей до пещерного состояния, и его решили распространить на всю территорию России, а то совсем зажрались и разболтались. Срочно необходимо вернуть российских смердов и холопов на грешную землю. Что может быть лучше для этого, чем полноценная война?

Такова логика тех, кто форсирует тему проведения срочных "референдумов" на Донбассе. На саммите ШОС в Самарканде азиатские товарищи намекнули великому кремлевскому геополитику о вредности "СВО" и ее деструктивности. Путин стал искать пути, как свернуть богадельню. Самый эффективный способ – ликвидировать ключевые элементы "партии войны". Кейс Дугиной дал временный результат и желательны дополнительные акции устрашения от Лубянки. У ФСБ достаточно ресурса для распыления довольно незначительной горстки крикливых ура-патриотов, дестабилизирующих ситуацию. Судьба коррумпированных коллаборантов и вовсе не заботит Кремль, ведь они все поголовно виновники "СВО"-катастрофы.

Именно по этой причине обречённые дилеры войны и их марионетки идут ва-банк. 19 сентября самые фейковые органы фейковых "республик" Донбасса – общественные палаты – потребовали незамедлительно провести "референдумы". Некие ноунеймы, представляющие себя самих, резко завопили о потребности войти в состав России, пока еще не поздно. Фактически очередной виток референдумной чесотки символизирует поражение "спецоперации" и идеи "независимости" ЛДНР.

Крайне сомнительны и проводники токсичной идеи на российском уровне. Здесь засветилась зловонная мумия коммунистического олигарха Зюганова. Видимо, 80-летний ублюдок хочет себе мавзолей в Луганске, а потому "откладывать вопрос "референдумов" недопустимо!" Ему поддакивает казачий депутат от ЕР Водолацкий, который ещё в январе 2022 категорически выступал против признания "ЛДНР", т.к. РФ после этого объявили бы страной-агрессором... Даже молчавший неделю Медведев-Жалкий разродился своим бесценным мнением о "необратимой геополитической трансформации".

Откровенно говоря, команда поддержки "референдума" слеплена из дерьма и палок. Злые языки поговаривают о холостом вбросе с "референдумами" дабы перекрыть демарш Пугачевой. Она куда весомее в обществе, чем упомянутая шваль партии войны.

Аргументов в пользу "референдумов" ошмётки партии войны не приводят, кроме фраз "быстро, быстро". В свою очередь аналитики АП рассматривают данный шаг как антипутинскую акцию системно-аппаратной оппозиции для подрыва его рейтинга. За как раз масса солидных аргументов.

В условиях боевых действий невозможно организовать даже имитацию процесса голосования. Это ясно абсолютно всем. Из-за российского вторжения население Донецкой и Луганской областей рассеялось. Голосовать просто некому. К тому же социология за август 2022 года показала отсутствие поддержки идеи вступления в РФ даже среди горстки оставшегося населения оккупированных территорий. Также "референдумы" не будут охватывать территории всего Донбасса, подсвечивая крах "СВО".

"Референдумы" – бомба под Путина ещё и потому, что они не учитывают мнение жителей России. Нелегитимная аннексия разрушенной территории никак не защитит тамошнее население, но потребует огромных финансовых средств на ее содержание. А в бюджете РФ уже огромная дыра. Россияне категорически против новых нахлебников, полноценной войны, не хотят поголовной мобилизации. Может быть бунт!

Паршивую самодеятельность уродливых милитаристов, разрушающих страну, давно пора радикально сворачивать.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/730

Новости портала «Весь Харьков»