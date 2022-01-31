Рейсовый автобус «Харьков-Слупск» попал в ДТП: травмировалось 14 человек

Автобус с пассажирами попал в аварию на подъезде к Луцку.

Первыми об происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. Со слов интернет-пользователей, автобус перевернулся на дороге, заметенной снегом, из-за того, что водитель уснул за рулем.

«Не доехали до Луцка. Две женщины в реанимации и около 10 человек развезли скорые по разным ЦРЛ», — говорится в публикации Telegram-канала «Труха Харьков».

В ГУ ГСЧС информацию об аварии подтвердили. По данным спасателей, авария произошла 30 января около 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района во Львовской области, на автодороге «Киев-Чоп».

«В результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на сторону рейсового автобуса «Харьков-Слупск (Польша)» пострадали 14 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу», — рассказади спасатели.

Отмечается, что на месте происшествия работали 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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