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Режим вошел в стадию агонии

Режим вошел в стадию агонии

Это стало следствием допущенной «коллективным Путиным» фатальной военно-политической ошибки. Начинаю думать, что они действительно планировали не войну, а спецоперацию. Но вляпались они именно в войну, и при этом не с Украиной, а с НАТО. То, что НАТО воюет дистанционно, лишь усугубляет ситуацию.

Весь расчет как раз и строился на том, что никакой настоящей войны не будет. Хотели напугать натовского ежика голой армией, в принципе к длительной войне не готовой. Но вышло иначе, европейцы, двадцать лет притворявшиеся дохлой кошкой, вдруг показали зубы и выпустили когти. Теперь каждый лишний месяц войны работает против России, так как количество поставляемых в Украину вооружений растет в геометрической прогрессии, повышая боеспособность украинской армии, а российские ресурсы только убывают.

Мышеловка захлопнулась, Россия влезла в войну, которую ни практически, ни теоретически выиграть невозможно. Истерика в Кремле и подконтрольных ему СМИ ничего изменить по сути уже не может. Такие ошибки история не прощает. Она ставит за них в угол. Из этого угла у путинской России есть три выхода:

1) Начать ядерную войну и самоубиться, унеся с собою жизни большей части человечества.

2) Продолжить обычную войну до полного изнеможения, очевидного поражения и бунта в тылу.

3) Прекратить войну довольно быстрым, но позорным и сомнительным миром (уйти несолоно хлебавши), который пропаганда попытается представить как победу и достижение всех целей спецоперации.

В последнем случае (который представляется наиболее вероятным) агония продлится еще некоторое время – от нескольких месяцев до нескольких лет (скажем, до трех), – после чего режим кончится. Элиты не простят Путину испуга и будут мстить за пережитый страх.

При любом раскладе Россия входит в зону турбулентности, из которой целой ей не вылететь. Пристегните ремни…

Источник: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

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