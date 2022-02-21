Рекорди російської пропаганди: 8 фейків за 2 дні

«Один відеоролик – одна бомба», – казав герой роману легендарного фільму «Хвіст виляє собакою» про створення паралельної реальності.

Про те, як росіянам продають телевізійну «війну на Донбасі», відомо ще з часів «розіп’ятих хлопчиків» і «візиток Яроша». Ось і зараз, після загострення ситуації на Донбасі, туди з Москви прибули журналісти майже всіх головних пропагандистських ресурсів.

За допомогою місцевих колаборантів, вони почали фабрикувати «відеоролики-бомби», які зараз крутять в усіх можливих медіа. Усі вони мають одне спрямування: показати агресивну суть України, намір Києва почати наступ на «Л/ДНР»: «противник за прямою вказівкою київського військово-політичного керівництва робить спроби ескалації конфлікту». Нагадаємо останні.

Фейк №1

Обстріл із дитячого садка в Станиці Луганській. Спочатку російські пропагандисти траурно і з гнівом заявили, що це «карателі зі ЗСУ обстріляли дитсадок на території республік». А коли проблеми з географією стали очевидними – садочок виявився на українській території – а значить сенс ЗСУ обстрілювати свої території зник, тоді фейкотворці почали розповідати про «постановку» обстрілу, аби «очорнити добре ім’я народних республік». Ні в Україні, ні на Заході в це, м’яко кажучи, не повірили.

Фейк №2

Потім в ефірі з’явилась інформація про «хімічну диверсію з польським акцентом». Про цей кейс українська розвідка попереджала ще місяць тому.

Фейк №3

Нарешті, в телевізійній «бій» вступили лідери «ЛНР та «ДНР» Пасічник та Пушилін, які оголосили масову евакуацію. Але швидко з’ясувалось, що їхні «екстрені звернення до громадян» були записані завчасно, щонайменше за дві доби до «екстреності

Нарешті, в телевізійній «бій» вступили лідери «ЛНР та «ДНР» Пасічник та Пушилін, які оголосили масову евакуацію. Але швидко з’ясувалось, що їхні «екстрені звернення до громадян» були записані завчасно, щонайменше за дві доби до «екстреності».

Фейк №4

Опісля «Народна міліція ДНР» публікує відео перестрілки між «орлдовцями» і начебто підрозділами ЗСУ. Метадані створення цього постановочного «бойовика» показали, що його зняли на 10 діб раніше.

Фейк №5

«Епічний» теракт у Донецьку – підірвали старенький «УАЗик» начальника «народної міліції», якого, звичайно, в кабіні не було. А номер машини, як з’ясувалося, ще рік тому стояв на абсолютно інший, новій машині.

На ці та й інші нестиковки одразу звернув увагу Центр стратегічних комунікацій і переконливі докази, що це була свідома провокація.

Фейк №6

Зранку вже 19 лютого російські пропагандисти повідомили, що «українські диверсанти» підірвали газорозподільний вузол «Луганськгаз», що призвело до загоряння трубопроводу «Дружба». Але насправді він там навіть не проходить. Та і взагалі після вторгнення російських військ у 2014 році Україна втратила контроль над цим трубопроводом – він від’єднаний від об’єднаної ГТС України і не використовується для транзиту та поставок газу в Україну.

Фейк №7

І, нарешті, надвечір з’явилась «новина» про потрапляння двох снарядів уже українських «Градів» по об’єктам в Росії – а саме в станицю Мітякінську Ростовський області.

Але наSPRAVDI, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають у районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення. А це перевищує максимальну дальність стрільби «Градів» та 122-мм гармати, які є на озброєнні в ЗС України.

До того ж виявилось, що у 2014-му році російська пропаганда писала про ту ж саму станицю. Як і тепер, 8 років тому українські «снаряди» лягли точно «в 300 метрах від одного з домоволодінь» . Ліньки було щось переписувати.

Фейк №8

Крім того, пропагандисти заявили про виявлення міни на одній із доріг, по якій їхали біженці з Донбасу в Росію, яка «на щастя не взірвалась».

Центру також відомо, що наразі вже підготовлені й чекають свого часу ще як мінімум два фейкові «вкиди»:

Один – що «Україна застосувала на Донбасі БПЛА “Байрактар”» (для цього рештки збитого БПЛА привезли із Нагірного Карабаху).

А інший – що «військові ЗСУ/Нацгвардії згвалтували неповнолітню дівчинку в одному з населених пунктів Луганської області» поблизу лінії зіткнення. Цей «вкид» буде спочатку поширюватись по соцмережам регіону, аби показати “звірства” українських військових.

Судячи із агресивних намірів Росії щодо України кількість брехні і вкидів буде тільки зростати – адже вони є частиною інформаційного супроводження бойових дій.

Тому, слідкуючи за ситуацією в районі ООС варто пам’ятати слова Отто фон Бісмарка: Ніколи стільки не брешуть, як після полювання, до виборів і під час війни».

Источник: spravdi.gov.ua

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