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Репрессии в Крыму: РФ проводит скрытую депортацию крымских татар

Репрессии в Крыму: РФ проводит скрытую депортацию крымских татар

Россия применяет против крымских татар во временно оккупированном Крыму политику уничтожения, пытаясь заставить их покинуть свою землю. Об этом сказала член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель в программе «5 вопросов на злобу дня» телеканала «Дом», пишет «Цензор.НЕТ».

Она подчеркнула, что, начиная с момента оккупации Крыма Россией, на территории полуострова были зафиксированы многочисленные факты нарушения прав человека. В основном такие факты касаются нарушений, направленных против крымских татар.

«Планомерная политика уничтожения, геноцида направлена ​​именно на представителей коренного народа Крыма. Это такая своеобразная месть оккупационной «власти» представителям коренного народа за то, что в 2014 году они не согласились сотрудничать и не признали оккупацию, и не признают оккупацию сих пор», — сказала Юксель.

Представитель Меджлиса добавила, что среди политических заключенных на полуострове на сегодняшний день больше всего именно крымских татар. Также именно против них направлено ​​большинство обысков, уголовных дел, фактов давления, репрессий и шантажа.

«Задача оккупационной «власти» — выдавить всех активных крымских татар с территории Крыма, сделать так, чтобы происходила массовая скрытая депортация и крымские татары покидали свою родную землю», — подчеркнула член Меджлиса.

Источник: sprotyv.info

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Темы: крым

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