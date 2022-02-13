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Репрессии в РФ: сколько россиян угодило в тюрьму за посты в соцсетях

Репрессии в РФ: сколько россиян угодило в тюрьму за посты в соцсетях

За прошлый год в России из-за высказываний в интернете к уголовной ответственности привлекли 401 человека, из них 44 были приговорены к реальным тюремным срокам за посты и комментарии в социальных сетях. Об этом говорится в ежегодном докладе проекта «Сетевые свободы» правозащитной организации «Агора», пишет «DW».

Как отмечают авторы документа, число преследований (обысков, допросов, задержаний) достигло пиковых значений 2017 года. Но если пять лет назад большинство уголовных дел были связаны со статьей о возбуждении вражды, то в 2021 году стали чаще применяться статьи об оправдании терроризма и призывах к экстремизму,

Также за 2021 год в полтора раза выросло количество случаев привлечения к административной ответственности — до 1806 против 1222 в 2020-м. Более половины из них составляют дела СМИ и журналистов, признанных «иностранными агентами», они касаются отсутствия маркировки на отдельных сообщениях, постах и комментариях в соцсетях.

Всего в 2021 году в России было зафиксировано более 451 тысячи случаев вмешательств в свободу интернета — в полтора раза больше, чем годом ранее, следует из доклада. Абсолютное большинство инцидентов — 427 тысяч случаев — связано с запретом информации, блокировкой отдельных сайтов и IP-адресов.

Источник: sprotyv.info

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