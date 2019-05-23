Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:51
Просмотров: 90

Решил покататься: мужчина угнал автомобиль и въехал в забор

Решил покататься: мужчина угнал автомобиль и въехал в забор

Правоохранители задержали мужчину, который угнал автомобиль у жителя Харьковщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 мая в полицию обратился 53-летний житель поселка Васищево и рассказал, что кто-то завладел его автомобилем «Москвич», который стоял на улице. 

Пполицейские задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль.

Им оказался 22-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Транспортное средство правоохранители обнаружили на соседней улице.

Как выяснилось, злоумышленник увидел автомобиль, который был не закрыт, а в замке зажигания авто находились ключи. 

Воспользовавшись случаем, злоумышленник решил покататься на чужом транспорте, но не справился с управлением и въехал в забор.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. 

Задержанному вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой и Дронова
Сегодня 13:10    115
ВАЗ сбил женщину и врезался в здание – ДТП в Андреевке
22.05.2019 13:26    248
Тройное ДТП на Полтавском Шляхе: один пострадавший
22.05.2019 11:13    282
На Пушкинской сбит мотоциклист
21.05.2019 20:16    274
В Балаклейском районе перевернулся ВАЗ – водитель погиб, пассажир в больнице
21.05.2019 11:19    229
Расследование по экспертам по делу о ДТП Зайцевой-Дронова возобновили - адвокат
21.05.2019 08:00    223
Toyota не вписалась в ворота библиотеки – ДТП на Пушкинской
20.05.2019 23:41    145
Минус Toyota Prius: в центре Харькова автомобиль патрульных попал в тройное ДТП
20.05.2019 17:15    193
На проспекте Науки водитель иномарки потерял управление – машина перевернулась
19.05.2019 22:42    237
На окружной внедорожник врезался в фуру – есть жертвы
19.05.2019 09:54    440
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 