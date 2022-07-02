Reuters назвало оборонные компании РФ, избежавшие санкций США

Агентство Reuters в своем расследовании называет по меньшей мере 14 российских оборонных компаний и десятков их сотрудников, избежавших введенных во вторник американских санкций, призванных, как заявили в казначействе США, «ударить по военной машине” Кремля».

В списке избежавших американских санкций людей и структур названы:

Крупнейшей акционер “Концерна Калашников”, бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников;

Ян Новиков, генеральный директор концерна ВКО „Алмаз-Антей”, производящего средства ПВО и противоракетной обороны;

ОАО “Завод им. В. А. Дегтярёва” в Коврове, производящий помимо прочего автоматы Калашникова;

Климовский специализированный патронный завод в Подмосковье;

Сергей Питиков, глава “Конструкторского бюро машиностроения”;

“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, входящая в “Ростех”, большинства дочерних структур которого коснулись санкции Вашингтона. Компания – крупнейший в мире производитель титана.

Ричард Коннолли, директор Восточной консультационной группы, консультирующей западные правительства относительно России, говорит, что санкции в отношении ВСМПО-АВИСМА вынудят мировых авиапроизводителей искать нового поставщика.

“Это классическая связанная с санкциями дилемма – если хочешь кому-то причинить ущерб, то пострадаешь и сам”, — считает он.

Источник: mediavektor.org

Новости портала «Весь Харьков»