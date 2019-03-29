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"Реванша не будет", - Порошенко в Твиттере обратился к Коломойскому

Реванша не будет, - Порошенко в Твиттере обратился к Коломойскому

Президент Петр Порошенко заявил, что телеканал "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского стал инструментом распространения лжи против него. Президент написал в Twitter четыре сообщения, посвященных Коломойскому и телеканалу "1+1", заявив, что Коломойский мстит государству, телеканал распространяет ложную информацию, а сотрудники "1+1" запуганы.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал "1 + 1". "1 + 1" превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот, хоть и бежал за границу, но на предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами: то Зе, то Ю. Месть государстве - мотив Коломойского. В конце 2016 правительство, чтобы спасти деньги почти 20 млн клиентов от махинаций владельцев был вынужден национализировать ПриватБанк и обеспечил его надежное функционирование. Это стало причиной информвойны, которую владелец "Плюсов" развязал против государства. Чтобы обо мне сейчас не говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте: ничего общего с правдой это не имеет, ничего, даже подобного, к честной журналистики. И меня это не остановит, реванша не будет", - заявил Порошенко.

Реванша не будет, - Порошенко в Твиттере обратился к Коломойскому

Источник: censor.net.ua

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