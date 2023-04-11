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Резников чуть не попал в плен
Глава Минобороны Резников чуть не попал в плен в прошлом году в Гостомеле под Киевом, куда был высажен российский десант
По словам Резникова в интервью (https://www.pravda.com.ua/podcasts/63f90cc807994/2023/04/9/7397132/) УП, защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны, куда он должен был ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда произошла массированная высадка российского десанта.
«Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену», - рассказал Резников в интервью украинским СМИ.
Джерело: https://t.me/u_now/92937