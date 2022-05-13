Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:15
Просмотров: 70

Резніков: росія зазнала стратегічної поразки, Україна переходить у довготривалу фазу війни

Резніков: росія зазнала стратегічної поразки, Україна переходить у довготривалу фазу війни

Головне зі звернення міністра оборони до українців:

● До 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

● Ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав.

● На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

● Зараз відбувається стратегічний злам на користь України. Цей процес триватиме певний час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку росії неминучою.

● Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим.

● Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

● Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти.

● Світ отримав шанс перемогти диктатуру, яка створює глобальну небезпеку. Все це стало можливо завдяки мужності, самовідданості і великій жертві українського народу.

Источник: https://t.me/spravdi/8115

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава Пентагона поговорил с Шойгу впервые за время полномасштабной войны в Украине
Сегодня 18:57    89
Оперативна інформація станом на 18.00 13.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:44    75
Сегодня Великобритания ввела санкции против людей, связаных с Путиным родственными связями
Сегодня 18:32    89
Новости от зарубежных партнеров
Сегодня 14:06    163
Росія запустила 2100 ракет по Україні
Сегодня 12:11    163
226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 11:56    130
Россия пытается добиться прорыва к Славянску и Краматорску, но безуспешно,— британская разведка
Сегодня 11:45    182
Головнокомандувач ЗСУ Залужний провів розмову з генералом США Марком Міллі
Сегодня 11:32    178
Сложно представить, как путин может вернуться на мировую политическую арену, - Борис Джонсон
Сегодня 11:17    178
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05
Сегодня 11:04    158
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 