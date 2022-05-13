Резніков: росія зазнала стратегічної поразки, Україна переходить у довготривалу фазу війни

Головне зі звернення міністра оборони до українців:

● До 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

● Ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав.

● На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

● Зараз відбувається стратегічний злам на користь України. Цей процес триватиме певний час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку росії неминучою.

● Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим.

● Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

● Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти.

● Світ отримав шанс перемогти диктатуру, яка створює глобальну небезпеку. Все це стало можливо завдяки мужності, самовідданості і великій жертві українського народу.

Источник: https://t.me/spravdi/8115

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