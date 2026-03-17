Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 27

Результати бойової роботи прикордонників за тиждень

Результати бойової роботи прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 09 по 15 березня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 253 військовослужбовця рф, 338 – поранили, ще 2 взяли у полон.

Також знищено та уражено: 8 танків, 1 БТР, 1 РСЗВ, 1 БРЕМ, 3 САУ, 7 ББА, 3 наземних роботизованих комплекси, 313 од. автомобільної та 5 од. інженерної техніки, 1 маломірний плавзасіб.

Крім того, знищено 36 гармат, 5 мінометів, 296 засобів зв’язку та відеоспостереження, 6 РЛС та 59 засобів РЕБ і РЕР.

Уражено 1952 укриттів і позицій особового складу противника, 34 склади з пально-мастильними матеріалами, боєприпасами і майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 1385 ворожих безпілотних літальних апаратів (у т.ч. 129 типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нафтогаз домовляється з Румунією про спільну розробку нового газового родовища в Чорному морі, – Reuters
Сегодня 07:03    1
Сіярто погрожує
Сегодня 06:56    12
Дітям з інвалідністю підгрупи А виплатять одноразову допомогу
Сегодня 06:49    19
Співробітника НАБУ, якого на блокпосту в Сумах затримала СБУ, відпустили, — ЗМІ
Сегодня 06:42    21
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовив Трампу
Сегодня 06:20    41
61% українців підтримали б мирну угоду з територіальними компромісами на референдумі, — опитування КМІС
Сегодня 06:16    44
Війна: підсумки тижня
Сегодня 06:10    47
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    65
Оперативна інформація станом на 16:00 16.03.2026 щодо російського вторгнення
16.03.2026 16:14    119
16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя
16.03.2026 15:15    116
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

