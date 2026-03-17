Результати бойової роботи прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 09 по 15 березня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 253 військовослужбовця рф, 338 – поранили, ще 2 взяли у полон.

Також знищено та уражено: 8 танків, 1 БТР, 1 РСЗВ, 1 БРЕМ, 3 САУ, 7 ББА, 3 наземних роботизованих комплекси, 313 од. автомобільної та 5 од. інженерної техніки, 1 маломірний плавзасіб.

Крім того, знищено 36 гармат, 5 мінометів, 296 засобів зв’язку та відеоспостереження, 6 РЛС та 59 засобів РЕБ і РЕР.

Уражено 1952 укриттів і позицій особового складу противника, 34 склади з пально-мастильними матеріалами, боєприпасами і майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 1385 ворожих безпілотних літальних апаратів (у т.ч. 129 типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

