РФ активізувала інформаційні спецоперації проти України – заява Служби зовнішньої розвідки

Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави, говориться в заяві Служби зовнішньої розвідки України.

«Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі», — зазначили у СЗР України.

Зазначається, що українські розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України.

Источник: sprotyv.info

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