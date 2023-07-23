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РФ атакувала Одесу 5 видами ракет: є загиблий і поранені

РФ атакувала Одесу 5 видами ракет: є загиблий і поранені

Війська РФ в ніч на неділю, 23 липня, атакували Одесу щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування, випустивши в напрямку міста "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 - зазнали поранень, повідомив очільник Одеської обласної військової адмінінстрації Олег Кіпер. Серед поранених - четверо дітей. Водночас головне управління Нацполіції у Одеській області повідомляє про 22 поранених внаслідок ракетного удару.

Зруйновані шість житлових будинків, пошкоджені дві памʼятки архітектури і Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14637

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