РФ близка к повторению ядерной аварии в Северодвинске: что известно

После «ядерного инцидента» в Северодвинске, который случился во время ракетных испытаний, Минобороны РФ планирует приступить к запуску жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 года.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, и слова менеджера предприятия оборонной промышленности сообщают «Ведомости».

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке. Планируется провести не менее пяти пусков.

А после отработки трассы Плесецк – Кура военные впервые с 1987 г. проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.

Бросковые испытания, т. е. проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты на высоту около 30 м, и включения маршевого двигателя первой ступени МБР планировалось начать в 2016 г.

Но они сместились на более поздний срок. Сначала из-за неготовности шахтной пусковой установки, а затем уже из-за сложностей, проявившихся при прочностных испытаниях РС-28 непосредственно на Красноярском машиностроительном заводе.

Летно-конструкторские испытания «Сармата» тоже задержались – могли начаться в 2019 г., но помешали проблемы в подконтрольном «Роскосмосу» Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, на его стендах планировалось сделать огневые испытания двигателей РС-28.

В октябре 2018 г. Генпрокуратура выяснила, что из 3,2 млрд руб., выделенных на реконструкцию стендовой базы, около 1 млрд могло быть выведено и обналичено подрядной компанией ООО «Москапстрой» через цепочку однодневок. Чтобы не сорвать программу, «Роскосмосу» пришлось изыскивать средства и собственными силами готовить площадку к испытаниям.

Источник: sprotyv.info

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