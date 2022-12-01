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РФ хоче контролювати не лише Україну. НАТО заявляє про загрозу для Грузії, Молдови і Боснії

РФ хоче контролювати не лише Україну. НАТО заявляє про загрозу для Грузії, Молдови і Боснії

НАТО пообіцяла допомогти сусідам Росії вижити та залишитись незалежними державами, заявивши, що результат війни в Україні має екзистенційне значення для Молдови та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, яку приводить Sky News

"Вони по-різному страждають від російського впливу на Україну, але краще підтримати їх зараз, а не бачити події, які йдуть абсолютно в неправильному напрямку, як ми бачили під час вторгнення в Україну на початку цього року", - пояснив генсек.

Після другого дня переговорів між міністрами закордонних справ країн НАТО представник Естонії Урмас Рейнсалу також заявив, що всі союзники по НАТО усвідомлюють, що РФ також хоче взяти під свій контроль Західні Балкани. Тому Альянс має практичним та ефективним шляхом підтримати та допомогти цим країнам вижити. Міністри обговорювали Боснію, а також Молдову та Грузію, які частково окуповані російськими військовими.

"Центром тяжіння для цих націй, для Молдови, для Грузії, звичайно, є результат цієї війни в Україні. Це має екзистенційне значення для їхньої територіальної цілісності, їхнього права в майбутньому обирати свій шлях життя", - додав Рейнсалу.

Як зазначає видання, європейські лідери побоюються, що країни на південній і східній околицях континенту втратять терпіння в очікуванні членства в ЄС і НАТО, що може зробити їх відкритими для нестабільності, а також спроб Росії та Китаю отримати вплив.

Міністр закордонних справ Боснії Бісера Туркович, яку запросили приєднатися до засідання НАТО, сказала, що вона стурбована намірами Росії щодо її країни. Вона попередила, що в їхньому уряді є російські довірені особи, і розкол у їх країні глибокий.

Джерело: rbc.ua

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