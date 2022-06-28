Радбез ООН обговорить ракетний удар по Кременчуку

28 червня о 22:00 (за київським часом) Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити обстріли у торговельному центрі, повідомили в постійному представництві Норвегії при ООН.

Повідомлення про напад росії на торговельний центр у Кременчуці є жахливим. Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, – йдеться у повідомленні.

Источник: https://t.me/spravdi/11809

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