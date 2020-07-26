РФ лишила пенсионеров оккупированного Приднестровья мизерных доплат

Так называемый “председатель Верховного совета” оккупированного Россией Приднестровья Александр Коршунов сообщил, что деньги от РФ для ежемесячной надбавки пенсионерам не поступили, сообщает «Guildhall».

“Хочу сообщить приднестровцам о том, что на данный момент российский гуманитарный транш, из средств которого наши пенсионеры получают дополнительную надбавку, в Приднестровье не поступил. Это информация официальная и я как председатель Верховного совета обязан донести до наших граждан”, — сказал Коршунов в эфире Первого приднестровского телеканала.

“Спикер” подчеркнул, что ПМР является “социально ориентированным государством”, поэтому для властей страны особенно важно, чтобы выплата пенсий была своевременной и не стояла под вопросом. По его словам, оккупационная администрация работает “на высшем уровне” работает над тем, чтобы российский гуманитарный проект не закрылся.

“Уверен, что Российская Федерация, несмотря на санкции, несмотря на экономический кризис, изыщет возможность и продолжит данный гуманитарный проект”, — заключил Александр Коршунов.

С конца 2007 года РФ перечисляет в оккупированное Приднестровье финансовую помощь для всех неработающих пенсионеров. В разный период времени в зависимости от курса валют ежемесячная дотация составляла примерно 10−15 долларов, она выплачивалась в местной валюте. Кроме того, часть средств гуманитарной помощи расходуется на улучшение качества питания лиц, находящихся на лечении в детских отделениях и акушерских стационарах лечебных учреждений республики, домах-интернатах и детских домах.

В 2010 году гуманитарный транш был приостановлен из-за непрозрачности расходуемых средств. Весной 2011 года выплаты были возобновлены, а контроль за их распределением — усилен. В дальнейшем с выплатами возникали задержки, иногда до полугода, приднестровские власти объясняли это техническими вопросами согласования в Москве.

Источник: sprotyv.info

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