Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 41

РФ може використати територію «Придністров’я» так само як Білорусь

РФ може використати територію «Придністров’я» так само як Білорусь

Російська федерація може використати територію самопроголошеного «Придністров’я» як напрямок для подальшої ескалації війни проти України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, наразі ситуація на кордоні з окупованим регіоном Молдови “залишається напруженою”, оскільки ворог може використати ці території як для переміщення своїх військ, так і для завдання ракетних чи авіаударів.

Водночас на кордоні з Білоруссю суттєвих змін немає. Підрозділи ЗС РБ продовжують посилено охороняти прикордонні ділянки з Україною.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Миколаївщині затримали російських військових, які намагалися захопити АЕС
Сегодня 10:28    12
Росіяни викрали зброю з двох поштових відділень Харківщини, – прокуратура
Сегодня 10:02    69
В Харькове мародеры добрались до разрушенных обстрелами рынков
Сегодня 09:50    98
Зеленский изложил свое видение гарантий безопасности Украины
Сегодня 09:38    104
СБУ затримала поплічницю ватажків так званої «днр»
Сегодня 09:26    97
53 тысячи квартир получат переселенцы до конца года
Сегодня 09:15    100
Очередная порция заявлений по войне в Украине и ситуации мире от главы МИД РФ Сергея Лаврова
Сегодня 09:03    154
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 30 квітня
Сегодня 08:57    107
Ощадбанк попереджає про листи від шахраїв
Сегодня 08:52    105
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2022 року
Сегодня 08:50    132
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 