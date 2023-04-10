РФ може використати Великдень, аби затримати контрнаступ ЗСУ — ISW

Москва може просити до великоднього припинення вогню, адже дозволить війську забезпечити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України. Заклик до "тиші" на релігійному ґрунті є під компонентом інформаційної операції, вважають аналітики. (https://espreso.tv/rf-mozhe-vikoristati-velikden-abi-zatrimati-kontrnastup-zsu-isw)

"Кремль може закликати до припинення вогню навколо православного Великодня 16 квітня, як це було зроблено на православне Різдво в січні 2023 року. Путін може закликати до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу і таку, що не бажає робити необхідних кроків для переговорів. Припинення вогню на релігійному ґрунті додатково підсилює подвійну російську інформаційну операцію, яка позиціонує Україну як таку, що пригнічує релігійні групи, і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри", - йдеться у звіті Інституту війни.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/9389

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