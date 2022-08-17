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рф може з території Білорусі привітати Україну з Днем Незалежності

рф може з території Білорусі привітати Україну з Днем Незалежності

Маємо бути напоготові та володіємо інформацією щодо переміщень у білорусі – Повітряні сили

росія може використати територію білорусі для «привітань» з Днем Незалежності України, підкреслив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Територію білорусі росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії та завдавала ударів звідти. Тому треба безумовно готуватися, є у нас різна інформація від ГУР та інші служби мають деяку інформацію щодо цих переміщень. У нас скоро велике свято і противник завжди використовує такі дати для «вітань».

Водночас як додав Ігнат, загроза наступу (https://t.me/spravdi/15412) на Україну з рб існувала раніше, є наразі та існуватиме надалі.

Джерело: https://t.me/spravdi/15438

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