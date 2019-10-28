РФ может объявить в розыск украинских моряков — адвокат

Поскольку украинские моряки по требованию России должны являться к следователю или в суд

Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков.

Об этом заявил адвокат украинских военных Николай Полозов, сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, его подзащитных могут объявить в розыск, если они не будут сотрудничать с российским следствием. В частности, украинские моряки по требованию РФ должны являться к следователю или в суд.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", — пояснил Полозов.

При этом адвокат отметил, что освобожденные из российского плена моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а дело украинских моряков находится на этапе ознакомления с материалами стороной защиты.

"Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые отрицательные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия вернет захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленными. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как имена политзаключенных.

Источник: delo.ua

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