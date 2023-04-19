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РФ может применить "экстремальные тактики", чтобы удержать аннексированную территорию Украины

РФ может применить экстремальные тактики, чтобы удержать аннексированную территорию Украины

Так считают в британском МИД - The Guardian

Западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ задействует в Украине "все оставшиеся у него инструменты", включая угрозу применения ядерного оружия и кибератаки, пишет издание.

Газета напоминает, что в марте замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможные попытки Украины отвоевать Крым "основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания".

В то же время источники The Guardian в МИД Великобритании полагают, что для Путина "единственный способ окончательного разрешения этого конфликта" - это вывод войск РФ из Крыма, а для Запада - предоставление Киеву "инструментов для завершения работы".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26569

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