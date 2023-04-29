РФ начала применять иранские ракеты для ударов по целям в Украине, — Defence Blog

(https://defence-blog.com/russia-uses-iranian-made-missiles-to-strike-ukrainian-targets/)

Речь идёт о ракетах Dehlavieh, которые являются иранской версией российской противотанковой управляемой ракеты 9М133 «Корнет».

Иранские противотанковые ракетные комплексы имеют другую цветовую схему пусковых контейнеров, и их легко отличить от «Корнетов» по красной полосе спереди. В российских системах такой маркировки нет.

Комплекс способен развивать дальность от 100 до 5500 метров, а его ракеты являются неуязвимыми ко всем видам радиоэлектронной борьбы.

Джерело: https://t.me/u_now/95091

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