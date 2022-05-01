рф надрукувала «екстренний випуск» газети Придністров'я за 2 травня про теракти

У росії надрукували "екстренний випуск" газети Придністров'я, в якому йдеться про теракти та офіційне звернення жителів регіону до російського диктатора Путіна з проханням про допомогу.

Про це повідомляє оперативне командування Південь та молдавське видання NewsMaker, передає Укрінформ.

"Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Придністров'я" від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням мешканців Придністров'я до путіна з проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Оголошенням цієї провокації дії ворожих сил дискредитовані", – повідомило ОК Південь.

На доступній у ЗМІ фотографії сторінки "екстренного випуску" можна прочитати звернення місцевих жителів до путіна з проханням "задіяти армію росії" у Придністров'ї та повідомлення про "криваві теракти, що обрушилися на придністровців у ці травневі свята".

Головний редактор видання "Придністров'я" Олександр Карасьов спростував справжність цієї сторінки, заявивши, що це – фейк і подібний спецвипуск видання не готувало.

"Сьогодні вийшов суботній випуск, наступний номер вийде 5 травня. Жодного додаткового спецвипуску не було", – сказав Карасьов.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня у Придністровському регіоні повідомили про вибухи на радіотелецентрі біля селища Маяк. Напередодні у будівлі міністерства державної безпеки самопроголошеного Придністров'я у Тирасполі сталася серія вибухів, жертв немає.

Російські спецслужби від імені СБУ поширили повідомлення про підготовку ракетного та артилерійського ударів по територіях Придністровського регіону Молдови. Підрозділи оперативної групи російських військ на території Придністров’я були переведені у повну бойову готовність.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ рішуче засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну росії проти України та закликає до негайної деескалації напруженості.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вибухи у Тирасполі – це спланована провокація російських спецслужб.

Источник: ukrinform.ua

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