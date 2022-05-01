Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 53

рф надрукувала «екстренний випуск» газети Придністров'я за 2 травня про теракти

У росії надрукували "екстренний випуск" газети Придністров'я, в якому йдеться про теракти та офіційне звернення жителів регіону до російського диктатора Путіна з проханням про допомогу.

Про це повідомляє оперативне командування Південь та молдавське видання NewsMaker, передає Укрінформ.

"Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Придністров'я" від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням мешканців Придністров'я до путіна з проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Оголошенням цієї провокації дії ворожих сил дискредитовані", – повідомило ОК Південь.

На доступній у ЗМІ фотографії сторінки "екстренного випуску" можна прочитати звернення місцевих жителів до путіна з проханням "задіяти армію росії" у Придністров'ї та повідомлення про "криваві теракти, що обрушилися на придністровців у ці травневі свята".

рф надрукувала «екстренний випуск» газети Придністровя за 2 травня про теракти

Головний редактор видання "Придністров'я" Олександр Карасьов спростував справжність цієї сторінки, заявивши, що це – фейк і подібний спецвипуск видання не готувало.

"Сьогодні вийшов суботній випуск, наступний номер вийде 5 травня. Жодного додаткового спецвипуску не було", – сказав Карасьов.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня у Придністровському регіоні повідомили про вибухи на радіотелецентрі біля селища Маяк. Напередодні у будівлі міністерства державної безпеки самопроголошеного Придністров'я у Тирасполі сталася серія вибухів, жертв немає.

Російські спецслужби від імені СБУ поширили повідомлення про підготовку ракетного та артилерійського ударів по територіях Придністровського регіону Молдови. Підрозділи оперативної групи російських військ на території Придністров’я були переведені у повну бойову готовність.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ рішуче засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну росії проти України та закликає до негайної деескалації напруженості.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вибухи у Тирасполі – це спланована провокація російських спецслужб.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Херсонщині загарбники викрали старосту села - депутат облради
Сегодня 08:15    16
Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на натівські зразки – Залужний
Сегодня 08:05    42
«Укрзалізниця» призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня
Сегодня 07:43    66
Главное из обращения Владимира Зеленского:
Сегодня 07:23    99
Оперативна інформація станом на 06.00 1.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    94
10 хороших новин 30 квітня
Сегодня 07:10    103
Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова
Сегодня 06:53    163
"Це нагадує тридцяті роки": росіяни крадуть зерно на окупованих територіях
Сегодня 06:44    114
ЕС может запретить импорт ядерного топлива из рф и проекты «Росатома»
Сегодня 06:35    111
Окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки (АУДІО)
Сегодня 06:25    120
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 