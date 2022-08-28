рф намекает на готовность к переговорам?

А вот это очень интересно. Очень. И я сейчас объясню почему.

"Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины", — Леонид Слуцкий, глава ЛДПР и комитета по международным делам Госдуры

1. Всё, что вы прочитали в этом сообщении лишь вода, кроме одного - РФ готова к переговорам. И теперь ищет возможность и варианты. И раз такое озвучивают, то большая вероятность, что эти переговоры кулуарно идут. Например, в формате Абрамович-Арахамия. В этом дуэте Абрамович не только кошелёк Путина, но и его доверенное лицо. И с Арахамией он на контакте.

2. Не надо обращать внимание на стиль и манеру. Это сигнал о том, что в Кремле пришли к пониманию абсолютного провала в тайминге и нереальности достижения целей войны. Жириновского всегда ранее использовали в Кремле именно для озвучивания того, что сами не могли сказать. Слуцкий не только человек из окружения Путина и сотрудник ФСБ, но и активный участник многих процессов по международке. Теперь он встал у руля ЛДПР. А кого-попало Кремль бы не поставил во главе ЛДПР после смерти Жириновского.

3. Переговоры нужны Кремлю по причинам ухудшающегося экономического положения и нарастающего кома проблем. Не важно, что говорят их пропагандисты с экранов тв. Это для плебса. Важно, что говорит Центробанк, Минфин и Росстат. А они официально говорят, что в третьем квартале России будет очень плохо. Но в четвёртом будет ещё хуже. И начиная с 2023 года ситуация будет ухудшаться. Санкции душат экономику и лишают РФ доступа к технологиям, без которых откат до уровня 1981 года - это перспектива ближайших двух лет. На фоне этого будет продолжаться спад в экономике, расти будут усталость от войны и упалнические настроения, а рост общественного недовольства, который не хочет страдать из-за амбиций Путина может запустить маховик протестов. Даже активной пропагандой с тв это не перебить. В РФ зафиксировано серьёзное падение просмотров всех тв каналов. Люди устали от того, что сказки из телевизора не совпадабт с картинками из их жизни. Россия плавно подходит к повторению сценария 1917 года. Только в роли пьяных матросов и солдат будут феэсбешники и грушники. И нужна лишь искра из которой разгорится пламя.

4. Это заявление не первое. В последнее время намёки на переговоры звучат с разных уровней российской власти. Завуалированно их озвучивают многие от алкоголика Медведева до феэсбешника Слуцкого, который два дня назад сказал, что Кремль уже готов к переговорам "на любом уровне". Такое частое ротирование темы говорит, что Кремль хочет найти выход из авантюры Путина. Это им необходимо. Иначе придётся играться в изоляционизм и аскетизм, чего многим в Кремле не хочется.

Вопрос в одном - на что они готовы пойти и что мы с этого получим? Но это тема для другого отдельного текста. А пока фиксируем факт - заявление сделано ради озвучивания сигнала из Кремля о желании начать переговоры. И сигнал посылает Россия. Не мы.

Могу поспорить, что главное, чего хочет Кремль - это снятие санкций. Всех санкций. Но без возврата Крыма и всех захваченных территорий это невозможно. Путин не может отдать Крым. Для него это будет самоубийство. Поэтому переговоры возможны лишь без Путина. И теперь в Кремле пусть сами решают, как этого добиться. ))

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19414

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