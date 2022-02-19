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​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

Керувати "ядерними" пусками Путін буде особисто

Кремль офіційно оголосив про проведення 19 лютого навчання "сил стратегічного стримування" під час яких будуть виконані запуски балістичних та крилатих ракет.

До цих навчань будуть залучені сили Південного військового округу та Чорноморського флоту, які безпосередньо "межують" з Україною, а також ракетних військ стратегічного призначення, "ВКС РФ" та Північного флоту.

​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

У міністерстві оборони РФ наголосили, що "навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".

Окремо підкреслено, що ці навчаннями будуть проходити "під керівництвом президента Володимира Путіна".

​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

За логікою, керування навчання РВСН відбувається із захищених пунктів

Враховуючи заяви міноборони РФ, можливо зробити висновок, що під час навчань будуть відпрацьовані пуски з оперативно-тактичних комплексів "Искандер", зокрема і крилатими ракетами "Калибр", які були зафіксовані поблизу кордонів України.

​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

Відпрацьована робота стратегічної авіації та морської компоненти, як у складі надводних кораблів у Чорному морі, так і підводних атомних ракетних крейсерів у північних регіонах РФ. А також дії ракетних військ стратегічного призначення з можливими пусками ракет шахтного базування та з ґрунтових комплексів типу "Ярс".

​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

Пуск "Калибра" з фрегату проекту 22350

Водночас слід зважити на те, що застосування оперативно-тактичних комплексів та крилатих ракет, приведення у підвищену готовність ракетних військ стратегічного призначення, відбувається на фоні концентрації ударних угруповань навколо України.

Раніше Defense Epxress підготував детальний аналітичний матеріал про російські ракетні комплекси "Искандер" та крилаті ракети, як з переліком бойових частин, так і з аналізом їхнього використання проти України та засобами протидії проти цієї зброї.

​РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу України

Пускова ОТРК "Искандер-М" у бойовому положенні

Зазначимо, що саме така неядерна зброя найбільш загрозлива для України, в той час, коли російські міжконтинентальні ракети слугують виключно для стратегічного ядерного стримування США.

Источник: defence-ua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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