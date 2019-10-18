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РФ отправила террористам еще один «гумконвой»: подробности

РФ отправила террористам еще один «гумконвой»: подробности

Российская Федерация отправила террористам очередной «гуманитарный конвой». На неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей он должен прибыть сегодня.

Это уже 87-й так называемый «гуманитарный конвой», который РФ отправляет на оккупированные территории Донбасса.

Колонна пересечет пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», которые граничат с неподконтрольными Украине районами Донбасса.

В МЧС РФ утверждают, что везут свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых якобы находятся детские продуктовые наборы.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее боевики неоднократно отказывали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в осмотре грузовиков с так называемым «гумконвоем» из России.

В то же время ранее стало известно, что в оккупированном Донецке ФСБ России расследовала хищения гуманитарной помощи, поступавшей от РФ в 2018 году.

Среди тех, кто был схвачен — директор департамента КП «Вода Донбасса» Ольга Красная.

Источник: sprotyv.info

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