Центр стратегічних комунікацій повідомив про те, що росіяни поширюють черговий фейк: «Польща планує захопити захід України».

За даними Центру, під приводом початку великих маневрів польської армії, очільник служби зовнішньої розвідки наришкін повідомив, що «польські спецслужби вже ведуть пошук «договороспроможних» представників української еліти для формування орієнтованої на Варшаву «демократичної» противаги націоналістам».

“За словами і фантазіями наришкіна, «Варшава по суті отримає під управління території, на які увійдуть польські миротворці». Насправді ж Польща не має планів захоплення України. Про це заявив Станіслав Жарін, прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі”, — наголосили у Центрі.

Жарін акцентував, що директор служби зовнішньої розвідки рф розповсюджує неправдиву інформацію і намагається підірвати відносини між Польщею та Україною та виставити Польську Республіку розпалювачем війни.

Источник: sprotyv.info

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