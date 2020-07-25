РФ препятствует разминированию на Донбассе: заявление постпреда Украины

Российская Федерация отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, информирует Укринформ.

«Мы поздравляем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Рядом с этим, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным в отношении последнего вопроса является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованным 13 районов для разминирования», — заявил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, «Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров».

В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»