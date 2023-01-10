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рф пробує продати вкрадений в України авіаремонтний завод у Криму

рф пробує продати вкрадений в України авіаремонтний завод у Криму

Окупанти виставили на продаж 100% акцій держпідприємства «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод», що входить до складу «Укроборонпрому» та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го, повідомили у держконцерні.

Результати так званого аукціону вважатимуться недійсними – тимчасово окупований росією Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Тимчасова окупація російською федерацією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

Джерело: https://t.me/spravdi/23750

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