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РФ продолжает эксперименты с вакцинацией жителей оккупированных территорий Донецкой области
Как сообщают пропагандистские СМИ оккупантов, в ОРДО в ноябре ожидают прибытия из Российской Федерации новой партии двух видов вакцин от COVID-19.
Гуманитарный конвой доставит двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-ВАК» торговой марки «Спутник V» и однокомпонентную «Спутник Лайт».
В так называемой пресс-службе «Минздрава ДНР», в течение этого года уже почти 200 000 жителей ОРДО вакцинированы от COVID-19. Вакцинация продолжается, однако объемы завезенной летом вакцины сокращаются.
Источник: sprotyv.info
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