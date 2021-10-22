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РФ продолжает эксперименты с вакцинацией жителей оккупированных территорий Донецкой области

РФ продолжает эксперименты с вакцинацией жителей оккупированных территорий Донецкой области

Как сообщают пропагандистские СМИ оккупантов, в ОРДО в ноябре ожидают прибытия из Российской Федерации новой партии двух видов вакцин от COVID-19.

Гуманитарный конвой доставит двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-ВАК» торговой марки «Спутник V» и однокомпонентную «Спутник Лайт».

В так называемой пресс-службе «Минздрава ДНР», в течение этого года уже почти 200 000 жителей ОРДО вакцинированы от COVID-19. Вакцинация продолжается, однако объемы завезенной летом вакцины сокращаются.

Источник: sprotyv.info

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